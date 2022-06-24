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40 минут назад

Орбитальный зонд Mars Express получил обновление — теперь на нем можно играть в Doom

Мария Иванова

Как сообщает космическое агентство ESA, орбитальный зонд Mars Express, предназначенный для поисков следов воды на Марсе, получил первое за долгое время программное обновление — оно создано на базе старой операционной системы Windows 98.

Орбитальный зонд Mars Express получил обновление — теперь на нем можно играть в Doom
Фото: ESAESA

Дело в том, что программное обеспечение для спутника Mars Express и его компонента MARSIS было разработано более 20 лет назад: тогда инженеры писали необходимый код при помощи инструментов Windows 98. Нынешним сотрудникам ESA пришлось воспользоваться теми же методами для обновления ПО, но, как утверждают представители агентства, результат стоил того. Теперь зонд сможет четче принимать сигнал и передавать собранные данные в более высоком качестве: ученые надеются, что эти улучшения помогут глубже изучить южный полюс Марса.

Профильные эксперты также шутят, что теперь на Mars Express наверняка можно запустить первую Doom 1993 года выпуска — бортовой компьютер зонда теоретически соответствует системным требованиям.

Наука и техника,Роскосмос,
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