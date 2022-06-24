Орбитальный зонд Mars Express получил обновление — теперь на нем можно играть в Doom

Дело в том, что программное обеспечение для спутника Mars Express и его компонента MARSIS было разработано более 20 лет назад: тогда инженеры писали необходимый код при помощи инструментов Windows 98. Нынешним сотрудникам ESA пришлось воспользоваться теми же методами для обновления ПО, но, как утверждают представители агентства, результат стоил того. Теперь зонд сможет четче принимать сигнал и передавать собранные данные в более высоком качестве: ученые надеются, что эти улучшения помогут глубже изучить южный полюс Марса.