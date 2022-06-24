В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
10 минут назад

Как нас дурят, или почему так сложно вытащить игрушку из автомата

Мария Иванова

Если вашему ребенку не удается вытащить игрушку из автомата хватайка, не спешите обвинять его в неловкости. Такие машины изначально настроены на то, чтобы игроки не побеждали чаще, чем нужно. В противном случае бизнес будет нерентабельным.

Как нас дурят, или почему так сложно вытащить игрушку из автомата
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Те, кто много раз играл с хватайкой, знают: подцепить игрушку краном не так-то просто. Даже если уже удалось схватить приз, он может в последний момент выпасть из клешни аппарата. И это не случайность. Все заложено в настройках машины. Такие способы обмана — даже не коммерческая тайна, а публично доступная информация. Инструкции к автоматам можно найти в интернете. После их прочтения все становится ясно.

Видео дня

Англоязычное издание Vox изучило мануал к хватайке Black Tie Toys. Из инструкции следует, что владелец кран-машины может заранее точно отрегулировать силу захвата клешни. Настройки позволяют сделать так, чтобы "рука" могла подцепить приз лишь в небольшой отрезок времени из всего периода, на протяжении которого идет игра, говорится в материале.

Еще одна специальная функция должна обеспечить то, чтобы добыча ускользнула от игрока в последний момент. Когда игрушка уже в клешне и тянется наверх, она вдруг выпадает из "пальцев". Количество таких неудачных попыток тоже можно настроить.

Машина также позволяет выбрать допустимое число побед — когда игроки смогут захватить игрушку и вытащить ее наружу.

Владелец аппарата хватайка может на свое усмотрение выбрать, насколько честной или нечестной будет игра. Например, можно сделать так, чтобы клешня была сильной только в одном случае из 23-х.

Издание отмечает, что эти функции — повсеместный стандарт для кран-машин, а не какое-то особое решение, использованное в продукции отдельного производителя.

На сайте "Игротехникс.ру" можно найти инструкции к кран-машинам и таблицы с их настройками. Так, автомат на основе игровой платы KIT 664 AV позволяет выбрать "уровень сложности вытаскивания игрушки" из вариантов "стандартный" и "сложный".

igrotechnics.ru

Для такого же автомата можно настроить "количество игр, на которое выпадает выигрышная игра".

igrotechnics.ru

В сопровождающем тексте говорится, что один из переключателей "облегчает настройку в тестовом режиме силы захвата клешни".

Если, несмотря на все вышесказанное, вы все еще хотите поиграть с хватайкой — смотрите на вещи оптимистичнее. Никто не хочет участвовать в игре, которая никогда не приведет к победе, поэтому владельцы автоматов настраивают свои машины на определенный процент выигрышей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители