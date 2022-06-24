Как нас дурят, или почему так сложно вытащить игрушку из автомата

Если вашему ребенку не удается вытащить игрушку из автомата хватайка, не спешите обвинять его в неловкости. Такие машины изначально настроены на то, чтобы игроки не побеждали чаще, чем нужно. В противном случае бизнес будет нерентабельным.

Фото: Wikipedia Commons Wikipedia Commons

Те, кто много раз играл с хватайкой, знают: подцепить игрушку краном не так-то просто. Даже если уже удалось схватить приз, он может в последний момент выпасть из клешни аппарата. И это не случайность. Все заложено в настройках машины. Такие способы обмана — даже не коммерческая тайна, а публично доступная информация. Инструкции к автоматам можно найти в интернете. После их прочтения все становится ясно.

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Англоязычное издание Vox изучило мануал к хватайке Black Tie Toys. Из инструкции следует, что владелец кран-машины может заранее точно отрегулировать силу захвата клешни. Настройки позволяют сделать так, чтобы "рука" могла подцепить приз лишь в небольшой отрезок времени из всего периода, на протяжении которого идет игра, говорится в материале.

Еще одна специальная функция должна обеспечить то, чтобы добыча ускользнула от игрока в последний момент. Когда игрушка уже в клешне и тянется наверх, она вдруг выпадает из "пальцев". Количество таких неудачных попыток тоже можно настроить.

Машина также позволяет выбрать допустимое число побед — когда игроки смогут захватить игрушку и вытащить ее наружу.

Владелец аппарата хватайка может на свое усмотрение выбрать, насколько честной или нечестной будет игра. Например, можно сделать так, чтобы клешня была сильной только в одном случае из 23-х.

Издание отмечает, что эти функции — повсеместный стандарт для кран-машин, а не какое-то особое решение, использованное в продукции отдельного производителя.

На сайте "Игротехникс.ру" можно найти инструкции к кран-машинам и таблицы с их настройками. Так, автомат на основе игровой платы KIT 664 AV позволяет выбрать "уровень сложности вытаскивания игрушки" из вариантов "стандартный" и "сложный".

igrotechnics.ru

Для такого же автомата можно настроить "количество игр, на которое выпадает выигрышная игра".

igrotechnics.ru

В сопровождающем тексте говорится, что один из переключателей "облегчает настройку в тестовом режиме силы захвата клешни".