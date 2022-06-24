«Роскосмос» подтвердил возможный обмен оборудованием ExoMars с ЕКА

«В настоящее время госкорпорация "Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ сложившейся ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.