Пользователи пожаловались на сбой работы «Яндекс Лавки»

Пользователи сервиса по доставке продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс Лавка» пожаловались на перебои в его работе и невозможность сделать заказ. Об этом они рассказали на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Яндекс. Лавка Яндекс. Лавка

«У вас лавка лежит», - написала Катерина Коновалова.

«С 12.24 как-то лавка лежит», - отметил Сергей Жевелев.

Представитель сервиса прокомментировал эти сообщения, заявив, что «могут наблюдаться трудности», но сбоем «уже занимаются и скоро все починят».

Сложности с заказом возникли и у одного из пользователей «Яндекс Еды».

«Это приложение сегодня тоже работало со сбоями. Заказ не был доставлен вовремя, а при попытке позвонить в ресторан через сервис, чтобы узнать причину задержки, звонок либо сбрасывался, либо вместо ресторана переключался на другого клиента», - рассказал «Рамблеру» пользователь «Яндекс Еды».