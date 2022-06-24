Пользователи пожаловались на сбой работы «Яндекс Лавки»

Пользователи сервиса по доставке продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс Лавка» пожаловались на перебои в его работе и невозможность сделать заказ. Об этом они рассказали на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».
«У вас лавка лежит», - написала Катерина Коновалова.
«С 12.24 как-то лавка лежит», - отметил Сергей Жевелев.
Представитель сервиса прокомментировал эти сообщения, заявив, что «могут наблюдаться трудности», но сбоем «уже занимаются и скоро все починят».
Сложности с заказом возникли и у одного из пользователей «Яндекс Еды».
«Это приложение сегодня тоже работало со сбоями. Заказ не был доставлен вовремя, а при попытке позвонить в ресторан через сервис, чтобы узнать причину задержки, звонок либо сбрасывался, либо вместо ресторана переключался на другого клиента», - рассказал «Рамблеру» пользователь «Яндекс Еды».
Наблюдаются перебои и в работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber. При попытке заказа машины в Москве со смартфонов на Android и iOS появляются надписи: «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается, а также «Неизвестная ошибка».