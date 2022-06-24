Девять из десяти российских компаний были атакованы хакерами в 2021 году

По данным исследования «МегаФона», каждая пятая компания пожаловалась на финансовый ущерб

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В 2021 году девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам. При этом тридцать восемь процентов атакованных предприятий имели негативные финансовые и имиджевые последствия.

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В итоге бизнес стал в полтора раза чаще вкладываться в поддержку информационной безопасности, показали результаты исследования «МегаФона» «Индекс Кибербезопасности». В опросе приняли участие 400 компаний из разных отраслей.

Отмечается, что с каждым годом растет риск кибератак, а сами они становятся все более разнообразнее и изощреннее. Хакеры совершенствуют способы нападения: меняют векторы, учитывают время наибольшей уязвимости. Быстро ширится география ботнетов – компьютерных сетей, которые управляются преступниками удаленно.

Все серьезнее становится и потенциальный ущерб от кибератак. По данным исследования, двадцать процентов атакованных компаний получили финансовый ущерб, а восемнадцать процентов пожаловались на имиджевые издержки.

Более девяносто одного процента опрошенных подтверждают, что переход в онлайн делает бизнес более беззащитным. По данным опроса, защиту удаленных подключений планируют инвестировать тридцать семь процентов компаний.

В наиболее в уязвимом состоянии находится малый и средний бизнес: шесть из десяти небольших компаний не имеют в своем штате специалистов по информационной безопасности. Зато они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: сорок один процент опрошенных пользуется такими решениями по сервисной модели. Это дает возможность без дополнительных затрат и специалистов в штате иметь надежную защиту от киберрисков. Компании получают не только набор сервисов в области информационной безопасности, но и поддержку квалифицированных специалистов, что помогает комплексно защищать бизнес от хакерских атак.

Интересно, что спрос на аутсорсинг растет быстрее, чем рынок в целом. В двадцати двух компаниях уже используют сервисную модель информационной безопасности, еще сорок девять процентов опрошенных задумываются о ее подключении.

«Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», — рассказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.