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2 часа назад

Марсоход НАСА Curiosity заснял скалы у иссохшего ручья

Lenta.ru

Марсоход НАСА Curiosity заснял скалистые образования у русла иссохшего ручья. Снимки были опубликованы на официальном сайте космической организации.

Марсоход НАСА Curiosity заснял скалы у иссохшего ручья
Фото: NASA / JPL-CaltechNASA / JPL-Caltech

Как сообщают ученые, минеральные отложения из глины появились у подножья горы Шарп (чья высота достигает пяти километров) в те времена, когда на планете существовали озера и ручьи, которые протекали через кратер Гейла. Более ранние исследования успели зафиксировать озерные отложения, находящиеся ниже по склону. Однако теперь на полученных картах можно отследить дюны и другие признаки более жаркого климата.

Предполагается, что холмы в этой местности образовались в результате продувания песчаных дюн, которые затем затвердели и сформировались в слоистые скалы. Чем выше заезжает марсоход, тем более сульфатными становятся породы. В скором времени Curiosity представит последний образец горной породы, что позволит сделать более детальные заключения о природе минерального состава местности.

В июне 2022 года марсоход Perseverance в ходе изучения поверхности марсианского кратера Езеро по поиску признаков жизни обнаружил мусор, оставленный человеческой цивилизацией.

Наука и техника,NASA,
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