Huawei представила среднебюджетный телефон

Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон Huawei Nova Y90. Новинка представляет устройство среднего класса, и обладает большим экраном, ёмкой батареей с быстрой зарядкой и процессором Snapdragon 680, поддерживающим только LTE.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Дисплей

Huawei Nova Y90 оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2388 пикселей), частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 270 Гц. Huawei называет его Edgeless FullView Display из-за его тонких рамок по бокам и сверху.

Аппаратная основа

Внутри смартфона находится SoC Qualcomm Snapdragon 680, работающая в паре с GPU Adreno 610 и 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч с поддержкой SuperCharge мощностью 40 Вт. Как утверждает производитель, от 0 до 50% смартфон зарядится всего за 30 минут.

Камеры

главный датчик на 50 Мп (f/1,8) со светодиодной вспышкой;макро-объектив на 2 Мп (f/2,4);датчик глубины на 2 Мп (f/2,4),

на передней панели находится 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 для селфи и видеозвонков. Huawei Nova Y90 оснащён тройной основной камерой:

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / AGPS, наличие USB Type-C, разъёма для наушников 3,5 мм и дактилоскопического сканера на боковой грани. Размеры: 163,3×74,7×8,4 мм, вес – 195 грамм.

Цвета