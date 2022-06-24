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27 минут назад

Представлен Huawei Nova Y90

MobiDevices

Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон Huawei Nova Y90. Новинка представляет устройство среднего класса, и обладает большим экраном, ёмкой батареей с быстрой зарядкой и процессором Snapdragon 680, поддерживающим только LTE.

Huawei представила среднебюджетный телефон
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Дисплей

Huawei Nova Y90 оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2388 пикселей), частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 270 Гц. Huawei называет его Edgeless FullView Display из-за его тонких рамок по бокам и сверху.

Аппаратная основа

Внутри смартфона находится SoC Qualcomm Snapdragon 680, работающая в паре с GPU Adreno 610 и 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч с поддержкой SuperCharge мощностью 40 Вт. Как утверждает производитель, от 0 до 50% смартфон зарядится всего за 30 минут.

Камеры

Huawei Nova Y90 оснащён тройной основной камерой:
  • главный датчик на 50 Мп (f/1,8) со светодиодной вспышкой;макро-объектив на 2 Мп (f/2,4);датчик глубины на 2 Мп (f/2,4),
  • на передней панели находится 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 для селфи и видеозвонков.

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / AGPS, наличие USB Type-C, разъёма для наушников 3,5 мм и дактилоскопического сканера на боковой грани. Размеры: 163,3×74,7×8,4 мм, вес – 195 грамм.

Цвета

Huawei Nova Y90 поставляется в единственном варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Доступно четыре цветовых варианта: Crystal Blue, Emerald Green, Midnight Black и Pearl White. На данный момент нет информации о цене и доступности Huawei Nova Y90.

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