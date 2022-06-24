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19 минут назад

Обнаружен термоядерный взрыв на нейтронной звезде

Lenta.ru

Индийские астрономы изучили маломассивную рентгеновскую двойную систему GX 3+1, выявив термоядерную вспышку. О результатах наблюдения сообщается в препринте на arXiv.org.

Обнаружен термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Фото: Nath et al, 2022Nath et al, 2022

Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

GX 3+1 представляет собой устойчиво яркий двойной рентгеновский источник, который был классифицирован как LMXB. LMXB могут демонстрировать кратковременные вспышки, во время которых наблюдается увеличение рентгеновской светимости. Некоторые из этих вспышек характеризуются как рентгеновские всплески I типа — термоядерные взрывы, происходящие в поверхностных слоях нейтронных звезд. Первый всплеск типа I от GX 3+1 был обнаружен в 1983 году, и с тех пор этот источник оказался очень активным рентгеновским барстером.

Новые наблюдения зафиксировали один термоядерный взрыв I типа продолжительностью примерно 15 секунд. Анализируя данные, астрономы заметили двойной пик в кривой блеска вспышки при более высоких энергиях (8–12 кэВ, 12–20 кэВ). Это было относительно быстрое событие, продолжавшееся около двух секунд, в течение которого вспышка демонстрировала двойной пик, указывающий на фазу расширения радиуса звезды.

Барстером называют вспыхивающие галактические рентгеновские источники, представляющие собой аккрецирующие нейтронные звезды с орбитальными периодами от нескольких часов до нескольких дней.

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