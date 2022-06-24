Airbus научилась летать на биотопливе

Airbus совершил первый в истории полет на вертолете H225, оба двигателя которого работают на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе (SAF), которое обычно получают из биомассы, включающей отработанный жир, масло и смазку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Недавний испытательный полет является частью политики Airbus по достижению сертификации 100% SAF к 2030 году как для коммерческих самолетов, так и для вертолетов, а также по достижению сокращения выбросов углекислого газа вертолетами на 50% без снижения летных характеристик.