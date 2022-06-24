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1 час назад

Обнаружены древнейшие рубила в Северной Европе

Lenta.ru

Команда международных археологов из Великобритании и Германии под руководством ученых из Кембриджского университета обнаружили на юго-востоке Англии древнейшие рубила в Северной Европе, а также еще более 200 других артефактов. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Обнаружены древнейшие рубила в Северной Европе
Фото: The Royal SocietyThe Royal Society

Раскопки проводились в местонахождении Фордвич (пригород Кентербери), там же почти сто лет назад (в 1920 годах) во время работы на карьере были найдены 330 бифасов (рубил), происхождение которых относят к нижнему палеолиту. С тех пор специалисты раскопали там немногочисленное количество находок. Большая часть из обнаруженных недавно артефактов составили отщепы из кремня и их фрагменты. Ученые оценивают их возраст в 560-620 тысяч лет, что делает Фордвич самым старым археологическим объектом в Северной Европе.

Ранее в ходе раскопок в голландской провинции Гелдерланд возле немецкой границы был обнаружен римский храм, возраст которого насчитывает около 2000 лет.

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