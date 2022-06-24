Российские ученые строят самый большой в мире термоядерный реактор

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с коллегами из КНР работают над созданием самого большого в мире токамака нового поколения, говорится в сообщении Министерства образования и науки РФ.

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Токамаком называется установка магнитного удержания плазмы для достижения условий, необходимых для реакции управляемого термоядерного синтеза. Ее мощность – 1 ГВт.

Речь идет не о ядерном, а термоядерном высокотехнологичном реакторе, который должен стать источником почти неиссякаемой энергии.

В настоящее время российские и китайские специалисты решают одну из главных проблем управляемого термоядерного синтеза – взаимодействия горячей плазмы с поверхностями токамака. Управляемая термоядерная реакция с положительным выходом энергии должна произойти в 2025-м, запуск реактора запланирован на 2030 год.