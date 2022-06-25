Глобальное потепление уменьшит доступность важного элемента

Американские ученые заявили, что изменение климата может привести к снижению синтеза незаменимых омега-3 жирных кислот, производимых планктоном. Исследователи уточнили, что глобальное потепление из-за антропогенных выбросов углекислого газа ухудшит доступ рыб и людей к важным питательным веществам, сообщается в журнале Science.

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По словам специалистов из океанографического института в Вудс-Хоуле (США), липиды представляют собой класс биомолекул, производимых и используемых организмами для хранения энергии, структуры мембран и передачи сигналов. Ученые проанализировали 930 образцов липидов в мировом океане, используя точную масс-спектрометрию высокого разрешения. Они изучили планктонные липидомы – совокупности от сотен до тысяч липидов в образце, – собранных из 146 мест во время нескольких океанографических экспедиций в период с 2013 по 2018 год.

Специалисты также обратили внимание на состояние насыщения (число двойных связей) у 10 основных классов глицеролипидов, и выяснили, что температура существенным образом влияет на содержание разных видов жирных кислот. Кроме того, ученые обнаружили четкий переход от липидов с большим количеством ненасыщенных жирных кислот при более низких температурах к насыщенным жирным кислотам при более высоких температурах.

Исследователи составили карты температуры поверхности моря в конце XXI века для разных климатических сценариев. В соответствии с наихудшим сценарием при сохранении высокого уровня выбросов парниковых газов в ряде регионов океана, особенно в более высоких широтах, будет резко снижено содержание эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) – на 25%. Отмечается, что ЭПК – одна из самых питательных омега-3 жирных кислот, она благоприятно влияет на здоровье и широко доступна в качестве пищевой добавки.