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1 час назад

Полная Луна 13 июля окажется на минимальном расстоянии от Земли

ТАССиещё 1

Жители Земли 13 июля будут наблюдать суперлуние - момент, когда полная Луна окажется максимально близко от Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Россиянам рассказали, когда смотреть суперлуние
Фото: NASANASA

Ожидается, что 13 июля в 12:09 мск Луна окажется в перигее - максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. При этом чуть больше, чем через 9,5 часов, в 21:38 мск, произойдет полнолуние.

"Видимый диаметр Луны [в этот день составит] 33 минуты 27 секунд. <…> 13 июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец", - сказали ТАСС в планетарии.

При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну - Сатурн и Юпитер. Над полной Луной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее - звезда Арктур из созвездия Волопас.

Суперлунием астрономы считают сочетание перигея и полнолуния, временное расстояние между которыми не превышает трех дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее девяти часов) они бывают редко, уточнили в планетарии.

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