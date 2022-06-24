Чиновники начали отказываться от WhatsApp и Zoom

Российские госслужащие приступили к исполнению поручения правительства и начали отказываться от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, Webex, WhatsApp, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

Чиновникам рекомендовано перейти на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf. Их разработчики считают, что подобная инициатива будет способствовать росту спроса на отечественные сервисы, но подчеркивают, что необходимо расширить список рекомендуемых продуктов.

В Минэкономики уточнили, что о запрете использования Telegram до сих пор речи не шло.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено пересадить чиновников с иностранных мессенджеров на разработанный VK специальный сервис для госслужащих.