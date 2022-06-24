Названа новая дата запуска Crew Dragon

Космический грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman получил разрешение на коррекцию орбиты Международной космической станции в субботу, 25 июня, сообщило в четверг на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: Crew Dragon Crew Dragon

Изначально она планировалась на 23 июня, однако за два дня до проведения операции она была перенесена на более поздний срок из-за неполадок в работе двигателя.

"NASA и Northrop Grumman одобрили новую попытку коррекции орбиты кораблем Cygnus на субботу", - указывается в сообщении.

В случае успеха Cygnus отделится от станции 28 июня осуществит вывод на орбиту нескольких сверхмалых спутников CubeSat и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

Корабль был запущен 19 февраля с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В первой ступени носителя были установлены российские двигатели РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Cygnus состыковался с МКС 21 февраля, доставив на станцию более 3,7 тонны различных грузов: продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований, в том числе для изучения старения кожи в условиях невесомости и действия лекарств на опухоли, а также новую систему для выращивания растений на орбите.