Названа новая дата запуска Crew Dragon

Космический грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman получил разрешение на коррекцию орбиты Международной космической станции в субботу, 25 июня, сообщило в четверг на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Изначально она планировалась на 23 июня, однако за два дня до проведения операции она была перенесена на более поздний срок из-за неполадок в работе двигателя.
"NASA и Northrop Grumman одобрили новую попытку коррекции орбиты кораблем Cygnus на субботу", - указывается в сообщении.
В случае успеха Cygnus отделится от станции 28 июня осуществит вывод на орбиту нескольких сверхмалых спутников CubeSat и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.
Корабль был запущен 19 февраля с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В первой ступени носителя были установлены российские двигатели РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Cygnus состыковался с МКС 21 февраля, доставив на станцию более 3,7 тонны различных грузов: продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований, в том числе для изучения старения кожи в условиях невесомости и действия лекарств на опухоли, а также новую систему для выращивания растений на орбите.
Грузы на МКС также доставляются с американской стороны на кораблях Cargo Dragon 2, созданных калифорнийской компанией SpaceX, но они являются многоразовыми и приводняются в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. На орбитальном комплексе вахту сейчас несут россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, американцы Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.