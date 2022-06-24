NASA нашла способ продлить жизнь "Вояджерам"

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11 минут назад

В НАСА собрались отключить системы зондов Voyager

Lenta.ru

У запущенных в 1977 году для исследования Юпитера и Сатурна космических зондов Voyager-1 и Voyager-2 собираются отключить некоторые системы для продления их работоспособности до 2030 года. Об этом рассказали сотрудники НАСА журналу Scientific American.

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Фото: NASANASA

На данный момент Voyager-1 находится на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли (20 световых часов и 33 минуты), а второй аппарат отдалился на расстояние около 19 миллиардов километров (18 световых часов). Для отправки и получения сообщений с устройств ученым требуется примерно двое суток.

Оба зонда изначально были рассчитаны на пять лет эксплуатации. Однако благодаря качественной работе инженеров аппараты работают вплоть до наших дней, хотя у Voyager-1 на данный момент функционируют только четыре прибора, а у Voyager-2 — пять. По оценкам некоторых специалистов, срок службы устройств может закончиться уже в 2025 году, поскольку плутоний, который используется в качестве топлива, разлагается слишком быстро. Сотрудники НАСА планируют отключить часть приборов зондов, чтобы продлить их работу на максимально возможный срок.

В апреле 2021 года стало известно, что США и страны Европы планируют в начале 2030-х годов запустить в космос аппарат Interstellar, который частично будет дублировать цели миссии Voyager-1 и Voyager-2.

Наука и техника,NASA,
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