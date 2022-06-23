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1 час назад

Samsung опять поймали на вранье и оштрафовали на миллионы долларов

Мария Иванова

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей оштрафовала региональное отделение Samsung на $9,65 млн. Причиной санкции регулятор называет серию маркетинговых компаний, которые вводили потребителей в заблуждение насчет водонепроницаемости некоторых смартфонов линейки Galaxy.

Samsung опять поймали на вранье и оштрафовали на миллионы долларов
Фото: ReutersReuters

Судебное разбирательство началось еще в 2019 году. Тогда комиссия утверждала, что рекламные материалы, опубликованные Samsung в 2016-2018 годах, преувеличивали защищенность телефонов от воды. Производитель настаивал, что смартфоны якобы можно использовать прямо в морской воде, после чего ведомство получило тысячи жалоб от недовольных покупателей, чьи мобильники перестали работать после водных процедур.

Впрочем, Samsung уже заявила, что инженеры внесли необходимые правки в конструкцию смартфонов для австралийского рынка — теперь их защита от воды действительно должна соответствовать обещаниям.

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