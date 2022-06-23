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36 минут назад

Майнеры в панике продают видеокарты

Мария Иванова

Издание Forbes со ссылкой на русскоязычных майнеров криптовалюты, пожелавших остаться неизвестными, заявляет о панике на вторичном рынке видеокарт. На фоне серьезного падения курса популярных монет майнеры начинают активно распродавать компьютерное железо. На Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.

Майнеры в панике продают видеокарты
Фото: ТАССТАСС

Собеседники издания рассказали, что прибыль от майнинга криптовалюты снизилась до критических отметок — некоторые занимаются добычей если не в убыток, то в ноль. Такая ситуация возникла из-за катастрофического (40%) падения курса биткоина. Просадка ценности крипты привела не только к снижению цен на видеокарты, но и к обесцениванию многих других криптовалют. Теперь, чтобы хоть как-то возместить финансовые потери, майнеры продают железо на вторичных площадках.

Среди ключевых причин внезапного кризиса также отмечается грядущая реформа блокчейна Ethereum, который должен перейти на более экономный алгоритм добычи криптовалюты уже в этом августе. Если обновление пройдет по плану, майнинг при помощи видеокарт станет совершенно невыгодным предприятием.

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