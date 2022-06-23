Россиян отключают от новых версий Windows

Портал Neowin сообщает, что Microsoft приостановила действие программы Windows Insider на территории РФ. Российские пользователи Windows больше не смогут получать ранний доступ к свежим обновлениям операционной системы и другим экспериментальным функциям.

Фото: Microsoft Microsoft

По словам участников программы, Microsoft запретила загрузку тестовых патчей для компьютеров, чьи IP-адреса ведут в Россию — при подключении через VPN другой страны обновления операционной системы скачиваются в прежнем режиме. Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.