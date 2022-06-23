Марсоход Curiosity сфотографировал слоистые скалы у древнего ручья

Аппарат Curiosity прислал с Марса фотографии русла высохшего ручья. Кадры были опубликованы NASA.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA/JPL-Caltech/MSSS

Глинистые минералы образовались, когда озера и ручьи текли через кратер Гейла. Отложения скопились у подножья горы Шарп, высотой 5 километров.

«Мы больше не видим озерных отложений, которые годами наблюдали ниже по склону. Вместо этого мы видим признаки более сухого климата, дюн, вокруг которых иногда текли ручьи», – сказал Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения.

Холмы в этом районе, вероятно, возникли из больших засушливых продуваемых ветром песчаных дюн, которые со временем затвердели и превратились в скалы. В эти бывшие дюны вкраплены другие отложения, которые выглядят как устойчивые к эрозии слоистые скалы.