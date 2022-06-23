«Рамблер/почта» напомнила пользователям о том, как важно делиться эмоциями

К своему 22-летию один из первых почтовых сервисов запустил рекламную кампанию
23 июня 2022 года на медиафасаде ТРК VEGAS Крокус Сити появился баннер со словами «Первую не забывают». Так решил отметить своё 22-летие один из первых почтовых сервисов страны – «Рамблер/почта». 23 июня 2000 он запустился в тестовом режиме, а уже в августе того же года стал доступен всем российским пользователям.
Тема рекламной кампании выбрана неслучайно – портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) задал вопрос более чем полумиллиону своих читателей, часто ли они вспоминаю свою первую любовь. 89% респондентов признались, что никогда не забывали её. Согласно внутреннему исследованию портала «Рамблер», проведенному с использованием brand health tracking в 2021 году, большинство опрошенных россиян именно на «Рамблер/почте» завели свои первые почтовые ящики и с помощью писем делились важными впечатлениями и пересылали друг другу свои эмоции.
Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»:
«Мы считаем важной такую коммуникацию – персональную и личную, потому что бренд обновляется и хочет стать для пользователей хорошим другом, который не только удовлетворяет потребности, но и разделяет с ним приятные эмоции».
Сегодня «Рамблер/почта» по-прежнему остаётся одним из крупнейших и безопасных российских почтовых сервисов, увеличив за последний год число зарегистрированных аккаунтов на треть – 33% (05.2021 vs 05.2022, «Яндекс.Метрика»). В начале этого года пользователям стала доступна тёмная тема, новые функции по кастомизации почтового ящика и настройкам безопасности – подробнее о нововведениях «Рамблер/почты» на интерактивном лендинге.