«Рамблер/почта» напомнила пользователям о том, как важно делиться эмоциями

К своему 22-летию один из первых почтовых сервисов запустил рекламную кампанию

Фото: Рамблер Рамблер

23 июня 2022 года на медиафасаде ТРК VEGAS Крокус Сити появился баннер со словами «Первую не забывают». Так решил отметить своё 22-летие один из первых почтовых сервисов страны – «Рамблер/почта». 23 июня 2000 он запустился в тестовом режиме, а уже в августе того же года стал доступен всем российским пользователям.

Тема рекламной кампании выбрана неслучайно – портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) задал вопрос более чем полумиллиону своих читателей, часто ли они вспоминаю свою первую любовь. 89% респондентов признались, что никогда не забывали её. Согласно внутреннему исследованию портала «Рамблер», проведенному с использованием brand health tracking в 2021 году, большинство опрошенных россиян именно на «Рамблер/почте» завели свои первые почтовые ящики и с помощью писем делились важными впечатлениями и пересылали друг другу свои эмоции.

Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»:

«Мы считаем важной такую коммуникацию – персональную и личную, потому что бренд обновляется и хочет стать для пользователей хорошим другом, который не только удовлетворяет потребности, но и разделяет с ним приятные эмоции».