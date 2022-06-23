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1 час назад

«Рамблер/почта» напомнила пользователям о том, как важно делиться эмоциями

Елена Прошина

К своему 22-летию один из первых почтовых сервисов запустил рекламную кампанию

«Рамблер/почта» напомнила пользователям о том, как важно делиться эмоциями
Фото: РамблерРамблер

23 июня 2022 года на медиафасаде ТРК VEGAS Крокус Сити появился баннер со словами «Первую не забывают». Так решил отметить своё 22-летие один из первых почтовых сервисов страны – «Рамблер/почта». 23 июня 2000 он запустился в тестовом режиме, а уже в августе того же года стал доступен всем российским пользователям.

Тема рекламной кампании выбрана неслучайно – портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) задал вопрос более чем полумиллиону своих читателей, часто ли они вспоминаю свою первую любовь. 89% респондентов признались, что никогда не забывали её. Согласно внутреннему исследованию портала «Рамблер», проведенному с использованием brand health tracking в 2021 году, большинство опрошенных россиян именно на «Рамблер/почте» завели свои первые почтовые ящики и с помощью писем делились важными впечатлениями и пересылали друг другу свои эмоции.

Александр Крушин, директор по маркетингу портала «Рамблер»:

«Мы считаем важной такую коммуникацию – персональную и личную, потому что бренд обновляется и хочет стать для пользователей хорошим другом, который не только удовлетворяет потребности, но и разделяет с ним приятные эмоции».

Сегодня «Рамблер/почта» по-прежнему остаётся одним из крупнейших и безопасных российских почтовых сервисов, увеличив за последний год число зарегистрированных аккаунтов на треть – 33% (05.2021 vs 05.2022, «Яндекс.Метрика»). В начале этого года пользователям стала доступна тёмная тема, новые функции по кастомизации почтового ящика и настройкам безопасности – подробнее о нововведениях «Рамблер/почты» на интерактивном лендинге.

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