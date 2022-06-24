В России зафиксирован тысячекратный рост мощности DDoS-атак

С началом приемной кампании в российских вузах трафик на сайты некоторых учебных заведений вырос в тысячу раз, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» глава центра предотвращения киберугроз CyberART Антон Кузьмин . При этом специалист указал, что всплеск вредоносного трафика связан не с активностью абитуриентов, а с беспрецедентными DDoS-атаками.

«Поэтому хакерские группировки доверяют такие атаки подразделениям, которые действуют без особых затей. Например, инициаторы атак сосредотачивают силы на главных страницах сайтов. Однако страницы личных кабинетов остаются нетронутыми и доступными по прямой ссылке», — отметил эксперт по кибербезопасности.

По утверждению специалиста, отразить атаки таких подразделений достаточно просто. Учебные заведения, в которых ИТ-отделы осведомлены о базовых мерах обеспечения информационной безопасности, практически не пострадали от атак.

«Очень часто цель атак на вузы — не столько саботировать приемную кампанию, сколько привлечь внимание к самой акции, рассказать об этом на большую аудиторию. Это проявление так называемого хактивизма — демонстрации своей гражданской позиции, которая проявляется участием в кибератаках», — пояснил эксперт.

Ранее в компании StormWall заявили, что волна DDoS-атак на российские вузы началась около двух недель назад. Ее продолжение стала мощная DDoS-атака на портал и мобильное приложение «Госуслуг», которая произошла 23 июня. В пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду. По данным Минцифры России, атаки велись с территории Украины. В компании StormWall заявили, что волна DDoS-атак на сайт «Госуслуги» стала продолжением начавшейся две недели назад волны атак на российские вузы