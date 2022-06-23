Telegram поймали на передаче голосовых сообщений сторонним сервисам

Голосовые сообщения пользователей Telegram Premium отправляются в Google для преобразования их содержания в текст. На это обратил внимание автор сайта Habr под ником snaker4.
Snaker4 заметил, что пункт пользовательского соглашения 7.4 гласит об отправке голосовых сообщений в «Google LLC, subsidiary of Alphabet Inc.». Согласно описанию этого пункта, Telegram использует технологию «третьей стороны» для расшифровки аудиосообщений.
«Эта технология все еще развивается, и нет никакой гарантии, что каждое голосовое сообщение, которое вы пытаетесь преобразовать в текст, будет правильно расшифровано или расшифровано вообще. Точность и доступность этой технологии зависит от третьей стороны (Google LLC, дочерней компании Alphabet Inc.), и мы не можем гарантировать, что она всегда будет таковой», – гласит пользовательское соглашение.
Не всеми пользователями это было воспринято однозначно. Например, автор Telegram-канала «Бэкдор» в посте, посвященном этой особенности мессенджера, написал, что таким образом возникает гипотетическая вероятность прослушки аудиосообщений со стороны Google.
Вместе с тем он отмечает, что в секретных чатах функция расшифровки недоступна. Вероятно, как раз по той причине, чтобы избежать потенциально раскрытия их содержания третьей стороной.