Telegram поймали на передаче голосовых сообщений сторонним сервисам

«Эта технология все еще развивается, и нет никакой гарантии, что каждое голосовое сообщение, которое вы пытаетесь преобразовать в текст, будет правильно расшифровано или расшифровано вообще. Точность и доступность этой технологии зависит от третьей стороны (Google LLC, дочерней компании Alphabet Inc.), и мы не можем гарантировать, что она всегда будет таковой», – гласит пользовательское соглашение.