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28 минут назад

Telegram Premium передает голосовые сообщения на расшифровку в Google

Газета.Ru

Голосовые сообщения пользователей Telegram Premium отправляются в Google для преобразования их содержания в текст. На это обратил внимание автор сайта Habr под ником snaker4.

Telegram поймали на передаче голосовых сообщений сторонним сервисам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Snaker4 заметил, что пункт пользовательского соглашения 7.4 гласит об отправке голосовых сообщений в «Google LLC, subsidiary of Alphabet Inc.». Согласно описанию этого пункта, Telegram использует технологию «третьей стороны» для расшифровки аудиосообщений.

«Эта технология все еще развивается, и нет никакой гарантии, что каждое голосовое сообщение, которое вы пытаетесь преобразовать в текст, будет правильно расшифровано или расшифровано вообще. Точность и доступность этой технологии зависит от третьей стороны (Google LLC, дочерней компании Alphabet Inc.), и мы не можем гарантировать, что она всегда будет таковой», – гласит пользовательское соглашение.

Не всеми пользователями это было воспринято однозначно. Например, автор Telegram-канала «Бэкдор» в посте, посвященном этой особенности мессенджера, написал, что таким образом возникает гипотетическая вероятность прослушки аудиосообщений со стороны Google.

Вместе с тем он отмечает, что в секретных чатах функция расшифровки недоступна. Вероятно, как раз по той причине, чтобы избежать потенциально раскрытия их содержания третьей стороной.

Наука и техника,Alphabet,Google,
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