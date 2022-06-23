Портал Госуслуги подвергся хакерской атаке

Портал "Госуслуги" с 9:30 мск подвергается интенсивным кибератакам, сообщил вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов, выступая на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РФ.
"Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе - на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают", - сказал Ляпунов.
Вице-президент "Ростелекома" отметил, что подобных массовых атак - несколько тысяч, и совершаются они на совершенно разные информационные ресурсы.
С февраля 2022 года участились случаи кибератак на различные российские веб-ресурсы, в том числе на информационные порталы, госведомства и предприятия. В марте в компании по защите от DDoS-атак StormWall сообщили ТАСС, что с 24 по 28 февраля 2022 года хакерские активисты начали атаковать ключевые российские компании из топливно-энергетического сектора, финансовой отрасли, производственной сферы и телеком-индустрии. Кибератакам подверглись "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Сибур", "Яндекс", Сбербанк и другие компании. По данным компании, кибератаки тогда в основном шли из США и Евросоюза.