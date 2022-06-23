Портал Госуслуги подвергся хакерской атаке

"Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе - на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают", - сказал Ляпунов.

С февраля 2022 года участились случаи кибератак на различные российские веб-ресурсы, в том числе на информационные порталы, госведомства и предприятия. В марте в компании по защите от DDoS-атак StormWall сообщили ТАСС, что с 24 по 28 февраля 2022 года хакерские активисты начали атаковать ключевые российские компании из топливно-энергетического сектора, финансовой отрасли, производственной сферы и телеком-индустрии. Кибератакам подверглись "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Сибур", "Яндекс", Сбербанк и другие компании. По данным компании, кибератаки тогда в основном шли из США и Евросоюза.