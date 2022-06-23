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39 минут назад

Голосовой помощник Amazon Alexa заговорит голосом ваших погибших родственников

Ferra.ru

Старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад представил новую возможность голосового помощника: способность имитировать голос. До сих пор нет никакой информации о том, когда и будет ли эта функция представлена публике, сообщает Engadget.

Голосовой помощник Amazon Alexa заговорит голосом ваших родственников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Интересно, что Amazon представила эту возможность подражания как способ почтить память погибших близких. Она показала демонстрационный ролик, в котором Alexa читает ребенку голосом его недавно умершей бабушки. Прасад подчеркнул, что компания ищет способы сделать ИИ как можно более личным.

Хотя ИИ не может устранить боль утраты, он определенно может сделать воспоминания более долгими Рохит Прасад Старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад

Представитель Amazon сообщил Engadget, что Alexa сможет создать синтетический отпечаток голоса после обучения всего лишь на одной минуте аудиозаписи человека, которого она должен повторить.

Наука и техника,Amazon,
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