Голосовой помощник Amazon Alexa заговорит голосом ваших родственников

Старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад представил новую возможность голосового помощника: способность имитировать голос. До сих пор нет никакой информации о том, когда и будет ли эта функция представлена публике, сообщает Engadget.

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Интересно, что Amazon представила эту возможность подражания как способ почтить память погибших близких. Она показала демонстрационный ролик, в котором Alexa читает ребенку голосом его недавно умершей бабушки. Прасад подчеркнул, что компания ищет способы сделать ИИ как можно более личным.

Хотя ИИ не может устранить боль утраты, он определенно может сделать воспоминания более долгими Рохит Прасад Старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад