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32 минуты назад

Ретейлеры начали ввозить электронику в Россию в обход санкций

Лера Букина

«Связной» является первым крупным ретейлером, который подтвердил начало ввоза в Россию электроники через параллельный импорт. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает «Коммерсант».

Среди таких товаров - смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

Как указал представитель компании, устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала спецоперации на Украине.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — подчеркнули в «Связном».

6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. В перечень попали, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

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Ранее сообщалось, что большинство импортеров воспользовались параллельным импортом, активно покупая смартфоны Samsung. Отмечалось, что они делали выбор в пользу моделей по низкой стоимости, которые часто являются операторскими и не могут использоваться вне сетей конкретного оператора, а их разблокировка производится за дополнительную плату.

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