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19 минут назад

"Известия": Роспотребнадзор рекомендовал тщательно проверять "серые" смартфоны при покупке

Газета.Ruиещё 1

Роспотребнадзор рекомендовал продавцам товаров, ввезенных в РФ по параллельному импорту, тщательнее проверять их состояние при закупке, так как им потом придется брать на себя всю ответственность перед своими покупателями. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Известия».

Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке смартфонов по параллельному импорту
Фото: SamsungSamsung

В первую очередь, считают в ведомстве, пристального внимания заслуживает сложная техника вроде смартфонов.

«Телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ведомство подчеркнуло, что покупатель при этом ничем не рискует, поскольку продавец по закону все также должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности.

«Если продавец добросовестный, то потребителю совершенно неважно, каким образом ввезен товар, поскольку он берет на себя ответственность за качество», – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в России разработали новый способ подключения к 5G.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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