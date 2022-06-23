Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке смартфонов по параллельному импорту

«Телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — пояснили в Роспотребнадзоре.