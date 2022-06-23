Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке смартфонов по параллельному импорту

Роспотребнадзор рекомендовал продавцам товаров, ввезенных в РФ по параллельному импорту, тщательнее проверять их состояние при закупке, так как им потом придется брать на себя всю ответственность перед своими покупателями. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Известия».
В первую очередь, считают в ведомстве, пристального внимания заслуживает сложная техника вроде смартфонов.
«Телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определенного иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определенном регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Ведомство подчеркнуло, что покупатель при этом ничем не рискует, поскольку продавец по закону все также должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности.
«Если продавец добросовестный, то потребителю совершенно неважно, каким образом ввезен товар, поскольку он берет на себя ответственность за качество», – отметили в Роспотребнадзоре.
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