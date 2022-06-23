Доказано, что мегалодоны были каннибалами

Группа американских исследователей, работавших под руководством ученых из Принстонского университета, обнаружила надежные доказательства того, что мегалодон и некоторые его предки находились на самом верху доисторической пищевой цепи — на верхнем трофическом уровне. Все они пожирали даже других крупнейших хищников. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances.

Фото: Зуб мегалодона / Harry Maisch Зуб мегалодона / Harry Maisch

Мегалодоны — доисторические мегазубовые акулы — крупнейшие акулы, которые когда-либо жили на Земле, свое название они получили благодаря своим впечатляющим зубам, каждый из которых превосходил по размерам человеческую руку. К мегалодонам, впрочем, относится не только самая крупная из когда-либо живших акул, но и несколько родственных видов, и на самом деле предки акул появились еще задолго до динозавров — более 400 млн лет. Продолжили они эволюционировать и после того, как динозавры исчезли 65 млн лет назад. Так, мегалодоны правили морями еще 3 млн лет назад, пока не вымерли из-за обострения конкуренции с другими, более мелкими хищниками во время пищевого кризиса. Рост мегалодонов оценивают теперь по меньшей мере в 15 м, в то время как современные большие белые акулы достигают лишь 5 м.

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Чтобы определить место мегалодонов в доисторической морской пищевой цепи, Эмма Каст из Принстонского университета и ее коллеги воспользовались новыми методами для анализа изотопов азота в зубах акул. Экологи давно знают, что чем больше азота-15 в организмах, тем выше их трофический уровень, однако прежде ученым не удавалось измерять исчезающе малые количества азота, сохранившиеся в эмалевом слое зубов гигантских вымерших хищников. Некоторые растения, водоросли и другие виды, находящиеся в нижней части пищевой цепи, освоили умение превращать азот из воздуха или воды в азот в своих тканях. Организмы, которые их поедают, включают этот азот в свои собственные тела и, что особенно важно, преимущественно выделяют (иногда с мочой) больше более легкого изотопа азота, 14N, чем его более тяжелого аналога 15N. Иными словами, 15N накапливается тогда, когда существо поднимается вверх по пищевой цепочке. Одним из способов повысить свой трофический уровень становится каннибализм, и его действительно не чуждались как мегазубовые акулы, так и другие доисторические морские хищники.