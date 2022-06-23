Скорость мобильного интернета в Москве привесила региональный в 2,2 раза

Скорость московского мобильного интернета год назад превосходил региональный был в 1,9 раза быстрее, а сейчас - в 2,2 раза, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на подсчеты TelecomDaily.

В материале газеты говорится, что на фоне дефицита оборудования операторы активнее инвестируют в столичный рынок, где вложения окупаются быстрее из-за более высоких тарифов.

Аналитики опасаются, что в регионах из-за отсутствия модернизации связь может начать деградировать. Собеседник издания предположил, что операторам хватит запаса прочности в полгода-год, чтобы найти оборудование, используя альтернативные каналы поставок, или дождаться возврата на рынок некоторых вендоров.