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30 минут назад

Спускаемый аппарат InSight получит несколько дополнительных недель для изучения Марса

Газета.Ru

Специалисты, управляющие марсианской миссией NASA InSight, решили использовать сейсмометр дольше, чем предварительно было запланировано, хотя в результате этого решения посадочный модуль окончательно разрядится и перестанет работать раньше срока, сообщает портал NASA.

Аппарат InSight получит несколько дополнительных недель для изучения Марса
Фото: APAP

Поскольку мощность батарей, доступная спускаемому аппарату InSight, уменьшается с каждым днем, команда NASA пересмотрела график миссии, чтобы максимизировать научную работу, которую можно еще провести. Ранее планировалось, что посадочный модуль автоматически отключит свой сейсмометр — последний действующий научный инструмент InSight — к концу июня, чтобы сохранить энергию, выживая на той мощности, которую его запыленные солнечные панели смогут генерировать примерно до декабря.

Однако теперь это решение пересмотрено: планируется запрограммировать посадочный модуль так, чтобы его сейсмометр мог работать дольше, — возможно, до конца августа или начала сентября. Это приведет к разрядке батарей раньше срока, но может позволить сейсмометру обнаружить дополнительные марсотрясения.

Все приборы, кроме сейсмометра, уже отключены. Как и другие марсианские аппараты, InSight снабжен системой защиты от сбоев, которая автоматически запускает так называемый безопасный режим в угрожающих ситуациях и отключает все свои функции, кроме наиболее важных, позволяя инженерам оценить ситуацию и при необходимости вмешаться. Низкое энергопотребление и температура, выходящие за заданные пределы, могут спровоцировать автоматическое включение безопасного режима.

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