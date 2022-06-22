Стало известно за сколько продали прославившуюся на ПМЭФ «Дуняшу»

Одна из самых обсуждаемых персон прошедшего Петербургского международного экономического форума — робот «Дуняша» — уже принесла своим разработчикам, пермской компании «Промобот», 20 млн рублей. По словам сооснователя компании Олега Кивокурцева, столько за «Дуняшу» и ещё одного подобного робота-буфетчицу заплатил бизнесмен Рашид Габдуллин.
По словам предпринимателя, он ожидал, что разработка привлечёт внимание посетителей ПМЭФ в «рамках разумного». Но того, что «Дуняша» станет одной из самых обсуждаемых медиаперсон форума, он не предполагал.
«Все говорят, что на ПМЭФ три интересные новости: «Дуняша», Киркоров и талибы (члены движения "Талибан", запрещённой в России террористической организации. — Прим. «Секрета».). Нам повезло, потому что тематика форума в этом году менее яркая, чем обычно. Нет громких заявлений, иностранных гостей, министров», — рассказал Кивокурцев в интервью Forbes.
Как отметило издание, «Промобот» выпускает человекоподобных роботов с 2015 года. Раньше её основными клиентами были ивент-агентства, торговые центры, отели и банки, которые покупали роботов и использовали их для привлечения внимания в рекламных целях. С началом пандемии коронавируса среди заказчиков компании появились также и госучреждения, в том числе и зарубежные. Несмотря на новых клиентов, уход частных заказчиков из-за пандемии сильно сказался на объёме заказов компании. Упала и выручка компании — со 192 млн рублей в 2019-м до 169 млн рублей в 2021-м.
Параллельно «Промобот» разрабатывал человекоподобных роботов для сфер услуг и развлечений. Первую «Дуняшу» «Промобот» выпустил в 2021 году по заказу Рашида Габдуллина, владельца Парка развлечений имени Горького в Перми. Прообразом для робота стала жена бизнесмена, бывшая «миссис Пермь» Диана Габдуллина. Как рассказал сам Габдуллин, он же стал покупателем и «Робокафе», установленного в рамках ПМЭФ. Предприниматель планирует перевезти его к своему колесу обозрения в Нижнем Новгороде.
Кивокурцев рассказал, что на создание первого «Робокафе» ушло девять месяцев и примерно 6 млн рублей. За два роботизированных кафе с «Дуняшей» Габдуллин заплатил «Промоботу» около 20 млн рублей. Сейчас, по словам разработчика, такие роботы стоят дороже — порядка 15 млн рублей за каждый. При этом он отметил, что если робот установлен в проходном месте, месячная выручка кафе может достигать 1 млн рублей.
Кивокурцев заявил, что до конца 2022 года компания рассчитывает продать не менее десяти «Дуняш». При этом спрос на продукцию «Промобота» со стороны западных клиентов после 24 февраля упал на 80%, заключил бизнесмен.