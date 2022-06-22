Стало известно за сколько продали прославившуюся на ПМЭФ «Дуняшу»

Одна из самых обсуждаемых персон прошедшего Петербургского международного экономического форума — робот «Дуняша» — уже принесла своим разработчикам, пермской компании «Промобот», 20 млн рублей. По словам сооснователя компании Олега Кивокурцева, столько за «Дуняшу» и ещё одного подобного робота-буфетчицу заплатил бизнесмен Рашид Габдуллин.

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По словам предпринимателя, он ожидал, что разработка привлечёт внимание посетителей ПМЭФ в «рамках разумного». Но того, что «Дуняша» станет одной из самых обсуждаемых медиаперсон форума, он не предполагал.

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«Все говорят, что на ПМЭФ три интересные новости: «Дуняша», Киркоров и талибы (члены движения "Талибан", запрещённой в России террористической организации. — Прим. «Секрета».). Нам повезло, потому что тематика форума в этом году менее яркая, чем обычно. Нет громких заявлений, иностранных гостей, министров», — рассказал Кивокурцев в интервью Forbes.

Как отметило издание, «Промобот» выпускает человекоподобных роботов с 2015 года. Раньше её основными клиентами были ивент-агентства, торговые центры, отели и банки, которые покупали роботов и использовали их для привлечения внимания в рекламных целях. С началом пандемии коронавируса среди заказчиков компании появились также и госучреждения, в том числе и зарубежные. Несмотря на новых клиентов, уход частных заказчиков из-за пандемии сильно сказался на объёме заказов компании. Упала и выручка компании — со 192 млн рублей в 2019-м до 169 млн рублей в 2021-м.

Параллельно «Промобот» разрабатывал человекоподобных роботов для сфер услуг и развлечений. Первую «Дуняшу» «Промобот» выпустил в 2021 году по заказу Рашида Габдуллина, владельца Парка развлечений имени Горького в Перми. Прообразом для робота стала жена бизнесмена, бывшая «миссис Пермь» Диана Габдуллина. Как рассказал сам Габдуллин, он же стал покупателем и «Робокафе», установленного в рамках ПМЭФ. Предприниматель планирует перевезти его к своему колесу обозрения в Нижнем Новгороде.

Кивокурцев рассказал, что на создание первого «Робокафе» ушло девять месяцев и примерно 6 млн рублей. За два роботизированных кафе с «Дуняшей» Габдуллин заплатил «Промоботу» около 20 млн рублей. Сейчас, по словам разработчика, такие роботы стоят дороже — порядка 15 млн рублей за каждый. При этом он отметил, что если робот установлен в проходном месте, месячная выручка кафе может достигать 1 млн рублей.