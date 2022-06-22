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38 минут назад

Блогеры протестировали новую видеокарту Intel — все очень плохо

Мария Иванова

Сегодня Intel сняла эмбарго на публикацию отзывов об Arc A380 — младшей настольной видеокарты из свежей линейки производителя. Компания позиционировала графический процессор как альтернативу продукции фирмы AMD, однако первые обзоры принесли неутешительные новости. Судя по всему, в плане производительности новинка от Intel проигрывает даже аналогам начального уровня.

Блогеры протестировали новую видеокарту Intel — все очень плохо
Фото: IntelIntel

Китайский обозреватель компьютерного железа Shenmedounengce протестировал Arc A380 в бенчмарках 3DMark и видеоиграх. Результаты первой проверки получились приемлемыми: видеокарта Intel держится на уровне бюджетных GPU от AMD и слегка отстает от GeForce RTX 3050. Но при проверке на современных играх (GTA V, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2) в разрешении 1080р новинка серьезно отстает на конкурентов — разрыв по производительности варьируется от 7% до 26%.

На данный момент релиз Intel Arc A380 состоялся только на территории Китая — в других регионах видеокарта пока недоступна. Производитель заявляет, что рекомендованная розничная цена устройства составит $150.

Наука и техника,Intel,
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