Блогеры протестировали новую видеокарту Intel — все очень плохо

Сегодня Intel сняла эмбарго на публикацию отзывов об Arc A380 — младшей настольной видеокарты из свежей линейки производителя. Компания позиционировала графический процессор как альтернативу продукции фирмы AMD, однако первые обзоры принесли неутешительные новости. Судя по всему, в плане производительности новинка от Intel проигрывает даже аналогам начального уровня.

Фото: Intel Intel

Китайский обозреватель компьютерного железа Shenmedounengce протестировал Arc A380 в бенчмарках 3DMark и видеоиграх. Результаты первой проверки получились приемлемыми: видеокарта Intel держится на уровне бюджетных GPU от AMD и слегка отстает от GeForce RTX 3050. Но при проверке на современных играх (GTA V, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2) в разрешении 1080р новинка серьезно отстает на конкурентов — разрыв по производительности варьируется от 7% до 26%.