Десять секретов WhatsApp

Мессенджер WhatsApp пользуется большой популярностью среди владельцев смартфонов на Android и iOS, но далеко не все знают, что функционал приложения не ограничивается одними лишь сообщениями. На самом деле, программа предлагает широкий спектр настроек и дополнительных функций, которые способны сделать повседневное использование приложения гораздо комфортным. В подборке «Рамблера» — десять полезных секретов WhatsApp.

Фото: ТАСС ТАСС

Показ геолокации

Видео дня

WhatsApp позволяет пользователям не только делиться фотографиями, видеороликами и другими документами — через мессенджер также можно поделиться своим местоположением. Эта функция пригодится, например, чтобы ваш собеседник не заблудился и нашел место встречи.

На iOS: откройте нужный чат — нажмите на плюсик слева от окна диалога — «Место» — «Делиться геоданными» — выберите длительность трансляции (15 минут, 1 час или 8 часов)

На Android: откройте нужный чат — нажмите на иконку скрепки в строке сообщения — «Место» — «Делиться геоданными» — выберите длительность трансляции (15 минут, 1 час или 8 часов)

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Глобальный поиск по чатам

Если вы не хотите пролистывать все диалоги в поисках какого-нибудь адреса или другой важной информации, можно совершить поиск сразу по всем чатам. На iOS специально для этого предусмотрена специальная шторка в верхней части экрана, на Android — отдельная иконка. Просто введите в строку поиска слово или даже фрагмент слова: приложение покажет все сообщение, где они встречались. Поиск также можно отфильтровать по документам, фото или аудиофайлам, чтобы сузить список результатов.

Нажатие на тот или иной результат поиска автоматически переведет вас в выбранный диалог и перемотает историю сообщений до нужного момента.

Поиск по конкретному чату

Если вы уже знаете, в каком чате находится нужная информация, то незачем шерстить все сразу — можно отыскать данные в конкретном диалоге. Может, вы договаривались о встрече, или собеседник дал вам адрес или номер телефона.

На iOS: откройте нужный чат — нажмите на плашку контакта сверху — нажмите на кнопку «Поиск» — введите запрос в появившуюся строку.

На Android: откройте нужный чат — откройте меню настроек в правом верхнем углу экрана — «Поиск» — введите запрос в появившуюся строку.

Голосовые звонки и видео

Через WhatsApp можно обмениваться не только сообщениями — приложение также позволяет совершать голосовые звонки и организовывать видеосвязь. Подобные звонки задействуют ваш мобильный интернет и не сказываются на тарифном плане связи.

На iOS и Android: откройте нужный чат — нажмите одну из иконок в правом верхнем экране (камера для видеосвязи, трубка для голосового звонка).

Узнайте, с кем вы общаетесь больше всего

Мессенджер ведет внутреннюю статистику по объему данных, которые накапливаются во время общения. Так вы можете узнать, кто из ваших контактов прислал вам рекордное количество сообщений, фотографий и видеороликов.

На iOS и Android: «Настройки» — «Данные и хранилище» — «Управление хранилищем» — в нижней части экрана появится список контактов (на каждый можно нажать, чтобы увидеть сохраненные файлы).

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Быстрое удаление содержимого чата

Каждый чат можно выборочно очистить от того или иного типа контента. Например, удалить из переписки все фотографии, но оставить текст нетронутым — или наоборот, стереть только фото, оставив сообщения.

На iOS и Android: «Настройки» — «Данные и хранилище» — «Управление хранилищем» — выберите нужный контакт из списка в нижней части экрана — выберите тип контента, который хотите удалить.

Быстрая очистка файлов для освобождения места

Менеджер хранилища WhatsApp автоматически сортирует файлы по размеру. Если вы хотите почистить ненужные, чтобы освободить побольше места, приложение отдельно выделит файлы, чей размер превышает 5 Мб и те, что пересылались несколько раз.

На iOS и Android: «Настройки» — «Данные и хранилище» — «Управление хранилищем» — нажмите на плашки «Больше 5 МB» или «Часто пересылаемые сообщения».

Настройка лимита на трафик

Если вы часто пользуетесь мессенджером через мобильный интернет, то он может потреблять немалую часть ежемесячного трафика. Чтобы поумерить аппетиты приложения, вы можете поставить запрет на загрузку медиа-файлов — так они будут скачиваться только через Wi-Fi.

На iOS и Android: «Настройки» — «Данные и хранилище» — плашка «Автозагрузка медиа». Нажмите на строку «Мобильная сеть» и снимите все галочки. Нажмите на строку Wi-Fi и поставьте везде галочки.

Проверьте, как много трафика вы потребляете

Опять же, если ваш тарифный план предполагает лимитированный интернет-трафик, будет не лишним проверить, сколько трафика потребляет WhatsApp. Приложение предоставляет подробную статистику: от количества принятых и отправленных сообщений до звонков, медиафайлов и другой информации.

На iOS и Android: «Настройки — «Данные и хранилище» — «Использование сети».

Настройка обоев чата

WhatsApp по умолчанию ставит на задний фон всех диалогов стандартную картинку, но ее можно легко поменять на другую. Для этого подойдет любое изображение из памяти телефона, включая снимки камеры

На iOS: «Настройки» — «Чаты» — «Обои» — выберите нужную вам категорию (библиотека обоев WhatsApp, цвета или фотографии).

На Android: «Настройки» — «Чаты» — «Обои» — выберите нужную вам категорию (библиотека обоев WhatsApp, цвета, галерея или без обоев).