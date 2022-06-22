Десять секретов WhatsApp

Мессенджер WhatsApp пользуется большой популярностью среди владельцев смартфонов на Android и iOS, но далеко не все знают, что функционал приложения не ограничивается одними лишь сообщениями. На самом деле, программа предлагает широкий спектр настроек и дополнительных функций, которые способны сделать повседневное использование приложения гораздо комфортным. В подборке «Рамблера» — десять полезных секретов WhatsApp.
WhatsApp позволяет пользователям не только делиться фотографиями, видеороликами и другими документами — через мессенджер также можно поделиться своим местоположением. Эта функция пригодится, например, чтобы ваш собеседник не заблудился и нашел место встречи.
Если вы не хотите пролистывать все диалоги в поисках какого-нибудь адреса или другой важной информации, можно совершить поиск сразу по всем чатам. На iOS специально для этого предусмотрена специальная шторка в верхней части экрана, на Android — отдельная иконка. Просто введите в строку поиска слово или даже фрагмент слова: приложение покажет все сообщение, где они встречались. Поиск также можно отфильтровать по документам, фото или аудиофайлам, чтобы сузить список результатов.
Нажатие на тот или иной результат поиска автоматически переведет вас в выбранный диалог и перемотает историю сообщений до нужного момента.
Если вы уже знаете, в каком чате находится нужная информация, то незачем шерстить все сразу — можно отыскать данные в конкретном диалоге. Может, вы договаривались о встрече, или собеседник дал вам адрес или номер телефона.
Через WhatsApp можно обмениваться не только сообщениями — приложение также позволяет совершать голосовые звонки и организовывать видеосвязь. Подобные звонки задействуют ваш мобильный интернет и не сказываются на тарифном плане связи.
Мессенджер ведет внутреннюю статистику по объему данных, которые накапливаются во время общения. Так вы можете узнать, кто из ваших контактов прислал вам рекордное количество сообщений, фотографий и видеороликов.
Каждый чат можно выборочно очистить от того или иного типа контента. Например, удалить из переписки все фотографии, но оставить текст нетронутым — или наоборот, стереть только фото, оставив сообщения.
Менеджер хранилища WhatsApp автоматически сортирует файлы по размеру. Если вы хотите почистить ненужные, чтобы освободить побольше места, приложение отдельно выделит файлы, чей размер превышает 5 Мб и те, что пересылались несколько раз.
Если вы часто пользуетесь мессенджером через мобильный интернет, то он может потреблять немалую часть ежемесячного трафика. Чтобы поумерить аппетиты приложения, вы можете поставить запрет на загрузку медиа-файлов — так они будут скачиваться только через Wi-Fi.
Опять же, если ваш тарифный план предполагает лимитированный интернет-трафик, будет не лишним проверить, сколько трафика потребляет WhatsApp. Приложение предоставляет подробную статистику: от количества принятых и отправленных сообщений до звонков, медиафайлов и другой информации.
WhatsApp по умолчанию ставит на задний фон всех диалогов стандартную картинку, но ее можно легко поменять на другую. Для этого подойдет любое изображение из памяти телефона, включая снимки камеры