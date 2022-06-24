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30 минут назад

Разработан собирающий пластик в воде робот-рыба

Lenta.ruиещё 2

Команда китайских специалистов из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

В Китае создали робота-рыбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают разработчики, бионическая рыба обладает гибкостью, достигает размера в 13 миллиметров, и состоит из нескольких слоев на основе графена, что напоминает слои перламутра в раковине. При контакте с лучом лазера робот включается и начинает собирать микропластик путем притяжения его на поверхность тела. Скорость перемещения устройства будет достигать 30 миллиметров в секунду.

Более ранние проекты предлагали похожих роботов для очистки водоемов от загрязнений, однако у них были различные уязвимости: они состояли из силикона или из гидрогеля из-за чего легко повреждались.

В июне 2022 года группа ученых из Стэнфордского университета представила крошечного робота-оригами, который предназначен для точечной доставки лекарственных препаратов к органам внутри организма.

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