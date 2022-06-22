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27 минут назад

Парад планет на этой неделе смогут увидеть любители астрономии

Мир24

Редкое астрономическое событие произойдет на этой неделе. На горизонте в один ряд выстроятся сразу пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, сообщает «МИР 24».

На этой неделе ожидается редкое астрономическое событие
Фото: Мир24Мир24

Неофициально это явление носит название парад планет. Его можно будет наблюдать в ночь с 23 на 24 июня, причем некоторые планеты можно будет увидеть уже в полночь.

Дополнительным бонусом доложен стать серп Луны, сияющий между Венерой и Марсом. Спутник будет перемещаться от планеты к планете до конца июня.

Планеты будут простираться с востока на юг. Любители смотреть в небо в южном полушарии смогут увидеть это явление раньше, при этом планеты будут располагаться выше.

Утром 1 мая любители астрономии наблюдали редкое сближение на небосводе самых ярких планет – Венеры и Юпитера.

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