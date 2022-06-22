Американские ученые создали роботов-светлячков

Олег Кивокурцев основатель и директор по развитию компании Promobot «Технология люминесценции на сегодняшний день востребована, когда ты не тратишь энергию на свет. Но у нее есть серьезный минус, и это дороговизна. Ввиду того, что воспроизводить данное решение сложно, там используются нанотрубки, редкие материалы, которые имеют высокую стоимость, рентабельность данных технологий сложна. Основное их применение и польза могут быть найдены в области ликвидации ЧС, когда речь идет не об окупаемости, а о спасении жизни. Если помечтать и подумать о том, что подобного рода технология может быть применима и в других отраслях, то можно ожидать существенный прорыв, ведь использование таких технологий для освещения, для дизайна, для других индустрий, где необходима подсветка, выглядит логичным. В момент, когда получится это делать дешево, мы увидим использование на массовом рынке достаточно широко. Что же касается самого робота, идея и концепция интересная, но именно использование, наверное, продумано не до конца. По поводу использования данных решений при ликвидации ЧС и завалов, практическое применение не всегда будет оправдано ввиду того, что габариты данного рода достаточно велики. В зависимости от размаха крыла составляет от пяти до десяти сантиметров, не всегда при обвалах существует возможность иметь подобного рода тоннели. Даже при наличии таких тоннелей существуют различные другие решения, такие как роботизированные змеи или механические змеевики, на которые установлена камера, и которые позволяют достаточно эффективно находить людей».