Предшественники людей заселили Британию, когда она была соединена с Европой

Археологические находки, сделанные английскими исследователями на берегу Ла-Манша, подтверждают присутствие предшественников людей на юге Британии 560-620 тыс. лет назад, что позволяет считать это место одним из самых ранних известных палеолитических памятников в Северной Европе. Соответствующая статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Фото: royalsocietypublishing.org royalsocietypublishing.org

Раскопки проводились археологами из Кембриджского университета на окраине Кентербери — древнего города на юго-востоке Англии в графстве Кент. Настоящий прорыв произошел спустя столетие после того, как в этих местах впервые были обнаружены каменные орудия труда. Исследование подтверждает, что человек гейдельбергский Homo heidelbergensis, один из предшественников сапиенсов и неандертальцев, заселил южную часть Британии в тот период, когда она еще была соединена с Европой сухопутным мостом. Помимо всего прочего, удалось также проследить за некоторыми ранними попытками обработки шкур животных в европейской практике.

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Описываемый участок, который располагался рядом с древним руслом реки, первоначально попал в поле зрения ученых в 1920-е годы, когда местные рабочие раскопали древние артефакты — ручные топоры, рубила, большинство из которых сейчас находится в Британском музее. Однако достаточно надежно их возраст удалось определить лишь с применением современных методов датирования в ходе новых раскопок, проведенных кембриджскими археологами. В ходе новой экспедиции удалось не только датировать первоначальное место, но и найти новые кремневые артефакты, в том числе самые первые скребки для шкур.