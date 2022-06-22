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49 минут назад

Boeing превратят в холодильник для перевоза 35 тонн лосося

Ferra.ru

Компания по разведению лосося купила самолет Boeing 757, чтобы доставлять свою рыбу в Нью-Джерси менее чем за 24 часа. И как бонус – это сократит выбросы углекислого газа.

Самолет Boeing превратят в холодильник
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самолет Boeing 757 компании Bakkafrost превратят в “летающий холодильник”, способный перевозить около 35 тонн свежего лосося с Фарерских островов, архипелага на полпути между Шотландией и Исландией, прямо в аэропорт в Нью-Джерси.

Компания Bakkafrost планирует отправлять другие грузы обратно на Фареры или в шотландские аэропорты, чтобы снизить эксплуатационные расходы, и рассматривает введение дополнительных рейсов для доставки шотландского лосося в Нью-Йорк.

Регин Якобсен, исполнительный директор компании Bakkafrost, заявил, что прямые рейсы в готовом охлажденном виде позволят компании сократить выбросы CO2 при авиаперевозках на 45%.

Наука и техника,Boeing,
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