YouTube впервые запустили на Apple Watch

Внезапно, в магазине watchOS появилось новое приложение — WatchTube. С его помощью владельцы «умных» часов Apple могут бесплатно смотреть YouTube-видео.
В качестве приятного бонуса, разработчики сделали так, что для настройки новинки не нужно использовать iPhone. При этом зайдя в WatchTube, пользователи увидят четыре основных раздела: главная страница, поиск, библиотека и настройки.
По своей сути, они повторяют соответствующие разделы «большой» версии сервиса. Более того, с помощью приложения для смарт-часов можно подписываться на каналы и добавлять понравившиеся ролики в свою библиотеку.
Но, как это часто бывает, есть здесь и ложка дёгтя — новинка не позволяет заходить в свой YouTube-аккаунт. Работает она на всех Apple Watch, на которых установлена watchOS 6 и выше.