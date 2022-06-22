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42 минуты назад

Теперь видео с YouTube можно смотреть на часах Apple Watch

Ferra.ru

Внезапно, в магазине watchOS появилось новое приложение — WatchTube. С его помощью владельцы «умных» часов Apple могут бесплатно смотреть YouTube-видео.

YouTube впервые запустили на Apple Watch
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В качестве приятного бонуса, разработчики сделали так, что для настройки новинки не нужно использовать iPhone. При этом зайдя в WatchTube, пользователи увидят четыре основных раздела: главная страница, поиск, библиотека и настройки.

По своей сути, они повторяют соответствующие разделы «большой» версии сервиса. Более того, с помощью приложения для смарт-часов можно подписываться на каналы и добавлять понравившиеся ролики в свою библиотеку.

Но, как это часто бывает, есть здесь и ложка дёгтя — новинка не позволяет заходить в свой YouTube-аккаунт. Работает она на всех Apple Watch, на которых установлена watchOS 6 и выше.

Наука и техника,Apple,
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