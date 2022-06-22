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25 минут назад

В России образовался дефицит запчастей для iPhone

Елена Прошина

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple сообщили о дефиците запчастей для iPhone, необходимых для ремонта гаджетов. Об этом пишут «Известия».

В России образовался дефицит запчастей для iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всего не хватает экранов и аккумуляторов. Как сообщили в «НБ Сервисе», сейчас нет в наличии аккумуляторов на прошлогодний флагман iPhone 12 Pro Max, а срок замены может составить от трех до пяти рабочих дней. Это связано с нарушением логистики. Между тем, раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения. В другом центре сообщили, что в наличии аккумуляторов нет, а ждать придется от пяти-семи рабочих дней. То же происходит и с другими компонентами.

«Сейчас в ремонте зачастую отказывают, так как закончились экраны на определенные модели, а также другие компоненты», — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом в России уже начали продавать iPhone 13, ввезенные по параллельному импорту, однако, гарантия на них не распространяется.

«Проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца. Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом, а также на возврат уплаченной за товар суммы», - сказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone 12 Pro рекордно подешевел. Его стоимость с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тыс. рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 100 тыс. рублей.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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