В России образовался дефицит запчастей для iPhone

Больше всего не хватает экранов и аккумуляторов. Как сообщили в «НБ Сервисе», сейчас нет в наличии аккумуляторов на прошлогодний флагман iPhone 12 Pro Max, а срок замены может составить от трех до пяти рабочих дней. Это связано с нарушением логистики. Между тем, раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения. В другом центре сообщили, что в наличии аккумуляторов нет, а ждать придется от пяти-семи рабочих дней. То же происходит и с другими компонентами.