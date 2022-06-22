«Боинг» представил новое изобретение

Американский авиастроительный концерн BOEING представил свое новое изобретение — самолет ecoDemonstrator 2022 года выпуска. На самом деле, это переоборудованный 777-200ER, возрастом 20 лет, который будет тестировать современные идеи и технологии.

Фото: Boeing Boeing

Уже этим летом ecoDemonstrator начнет серию испытаний как на земле, так и в небе. Они продлятся шесть месяцев.

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Среди технологий, которые будут протестированы за это время, есть проекты, направленные на сокращение потребления топлива, вредных выбросов и шума. Пройдут и эксперименты с использованием более экологичных материалов.

Так, Boeing сотрудничает с NASA в разработке и производстве «интеллектуальных вихревых генераторов» — небольших вертикальных лопастей на крыле, предназначенных для повышения аэродинамической эффективности и устойчивости при взлете и посадке.

Интересна система для экономии бортовой технической воды. Вода, смываемая в раковину, будет повторно использоваться для смыва туалетов. Это призвано снизить общий вес самолета, а, значит, и расход топлива.

Будут проведены эксперименты и с более экологичным хладогентом, новыми средствами пожаротушения на борту — для сокращения выбросов парниковых газов.

Пилоты получат систему улучшенного видения для повышения эффективности эксплуатации.

Также продолжится всестороннее исследование влияния экологически чистого авиационного топлива на сокращение выбросов. Планируется заливать в 777-200ER смесь 30/70 экологически чистого авиационного топлива (SAF) и обычного авиатоплива на протяжении всего периода испытаний.

За 10 лет существования программы ecoDemonstrator компания Boeing протестировала порядка 230 технологий, чтобы достичь нулевых выбросов, повысить надежность, безопасность и качество обслуживания пассажиров.

Самолет ecoDemonstrator 2022 года выпуска с регистрационным номером N861BC в 2022 году был поставлен авиакомпании Singapore Airlines в 2002, а затем в течение 20 лет летал с ливреями Air New Zealand и Surinam Airways.

Сейчас его перекрасили в чистые бело-голубые цвета, что, по мнению Boeing, символизирует десятилетие испытаний по снижению расхода топлива, выбросов и шума.

Согласно отчетам экологов, авиация генерирует 2–3 процента глобальных выбросов CO2.

Многие авиакомпании уже пообещали внедрять углеродно-нейтральные рейсы и изучать альтернативные виды топлива для снижения загрязнения окружающей среды.