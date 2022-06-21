Пользователей Android-смартфонов предупредили об опасном вирусе

Разработчики вредоносного ПО BRATA для Android в попытках сделать свои атаки более скрытными научили зловред новым возможностям, сообщает портал The Hacker News со ссылкой на ИБ-компанию Cleafy.

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Отмечается, что новый используемый метод атаки позволяет BRATA получать коды двухфакторной аутентификации, необходимые для входа в определенные учетные записи. Также вредоносная программа автоматически обнаруживает все имена пользователей и пароли, которые сохранены в устройстве жертвы.

Кроме того, BRATA заметно изменила свою стратегию. Как объясняет Cleafy, вредоносная программа в течение нескольких месяцев нацеливается на конкретный банк, прежде чем перейти к другой цели.

Также сообщается, что зловред устанавливает бэкдор на смартфон жертвы, чтобы обеспечить возможность для потенциальных будущих атак.