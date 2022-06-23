SpaceX увидела угрозу в 5G

Развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink, говорится в письме компании SpaceX к Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов. Об этом сообщает SpaceNews.

Фото: SpaceX SpaceX

Издание пишет, что сеть Dish Network запрашивает разрешение на работу на частоте 12 гигагерц, на которой предоставляют свои услуги Starlink, OneWeb и другие спутниковые операторы. Как утверждает SpaceX, эксперименты, проведенные в Лас-Вегасе, позволили увидеть, что сеть Dish Network заставит пользователей Starlink «испытывать вредные помехи» более чем в 77 процентах случаев. В 74 процентах имеет место риск полного отключения услуг Starlink.

SpaceNews подчеркивает, что развертывание наземных сетей 5G происходит в основном в крупных городах с плотной застройкой, а не сельской местности, где находятся основные клиенты Starlink. В Dish Network заявили, что изучают претензии SpaceX. Ранее первая призвала Федеральную комиссию по связи Соединенных Штатов отключить абонентов второй, использующих Starlink на движущихся лодках и автомобилях.

В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.