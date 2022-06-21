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9 минут назад

В Google Chrome обновят интерфейс и добавят новую функцию

Газета.Ruиещё 1

Google работает над новым интерфейсом меню загрузок для браузера Chrome, сообщает портал Android Police.

В Google Chrome обновят интерфейс и добавят новую функцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В бета-версии Chrome Canary было обнаружено, что раздел «Загрузки» поместили рядом с адресной строкой. Во время активной загрузки файлов индикатор выполнения, оставшееся время и другая информация будут также вынесены справа от URL-адреса. Ранее загрузка файлов отображалась отдельной полоской снизу, которая отнимала полезную площадь экрана.

Кроме визуальных обновлений в Google Chrome, также обнаружили новую функцию, благодаря которой скачанные файлы можно перемещать из панели «Загрузки» в любое приложение или папку, не открывая папку загрузок. Если перемещать файлы таким образом, например, на рабочий стол, они пропадут из папки, куда изначально были загружены.

Обновление уже доступно в последней версии Chrome Canary. Новое меню загрузок необходимо активировать с помощью флага download-bubble, так как функция еще находится на стадии тестирования. Подобным флагом можно также активировать новый интерфейс и отображение раздела «Загрузки» для последней стабильной версии браузера, однако в таком случае не будет работать перетаскивание файлов.

Наука и техника,Google,
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