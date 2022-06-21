В Google Chrome обновят интерфейс и добавят новую функцию

Google работает над новым интерфейсом меню загрузок для браузера Chrome, сообщает портал Android Police.

В бета-версии Chrome Canary было обнаружено, что раздел «Загрузки» поместили рядом с адресной строкой. Во время активной загрузки файлов индикатор выполнения, оставшееся время и другая информация будут также вынесены справа от URL-адреса. Ранее загрузка файлов отображалась отдельной полоской снизу, которая отнимала полезную площадь экрана.

Кроме визуальных обновлений в Google Chrome, также обнаружили новую функцию, благодаря которой скачанные файлы можно перемещать из панели «Загрузки» в любое приложение или папку, не открывая папку загрузок. Если перемещать файлы таким образом, например, на рабочий стол, они пропадут из папки, куда изначально были загружены.