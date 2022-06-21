Медведев призвал внедрять отечественные IТ-разработки в госструктурах

"Для нас очень важно, чтобы все, что будет сделано, и все, что уже сделано, находило практическое применение, а не валялось где-то, причем под соусом того, что мы, мол, это все внедрим, но пока останемся на платформе Oracle или еще какой-нибудь иной. Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят", - сказал он.