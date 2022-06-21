Медведев призвал внедрять отечественные IТ-разработки в госструктурах

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал оперативнее внедрять отечественные IT-разработки в госструктурах и госкомпаниях, "иначе нас съедят". Об этом он заявил во вторник на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
По его словам, вопросы технологического суверенитета государства в области критической информационной инфраструктуры имеют особую значимость, "а если говорить о сложившейся ныне ситуации, это значимость высочайшая". Медведев напомнил, что во время недавней поездки в Саров он ознакомился с рядом разработок в этой сфере, неплохо себя зарекомендовавших, однако они не внедряются отечественными компаниями.
"Для нас очень важно, чтобы все, что будет сделано, и все, что уже сделано, находило практическое применение, а не валялось где-то, причем под соусом того, что мы, мол, это все внедрим, но пока останемся на платформе Oracle или еще какой-нибудь иной. Всем заинтересованным органам власти, всем государственным структурам, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, что называется, поверх ведомственных барьеров, иначе нас просто съедят", - сказал он.
По словам Медведева, для РФ крайне важно парировать сильнейшее давление Запада в IT-сфере.
"Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере (IТ-сфере - прим. ТАСС) - это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу", - сказал он.
"Ничего нового в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов", - подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.
Медведев предупредил, что Россия скоро не сможет закупать иностранные комплектующие для IT.
"Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", - сказал он.