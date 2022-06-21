Apple работает над ноутбуком со встроенной зарядкой для iPhone

Apple может отказаться от привычного тачпада в MacBook Pro, а также встроить в корпус устройства беспроводную зарядку для iPhone, сообщает Apple Insider. Описание новой технологии было обнаружено в одном из патентов компании.

Фото: appleinsider.com appleinsider.com

Отмечается, что первая версия патента, в котором описывается MacBook со встроенной в корпус беспроводной зарядкой для iPhone, была подана еще в 2018 году. Теперь, с появлением в смартфонах компании магнитной зарядки MagSafe, новое видение функции может гарантировать, что пользователи не столкнут гаджет с поверхности ноутбука.

Также в патенте говорится, что поверхность ноутбука может служить устройством ввода. Например, место, где обычно расположены ладони, предлагается использовать в качестве графического планшета. Если же на эту поверхность будут опираться руки пользователя при работе с клавиатурой, система не будет реагировать на касания — за это будут отвечать специальные датчики. Таким образом, корпус ноутбука может целиком выступать в роли трекпада.

В описании нового патента также допускается, что в панели MacBook могут быть встроены акселерометр, датчики температуры, датчики ориентации, сканер отпечатков пальцев, датчики кислорода в крови и тому подобное.