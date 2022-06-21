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9 минут назад

И ноутбук тоже: Xiaomi выпустила планшет 2-в-1

Ferra.ru

Xiaomi представила свой первый планшет-трансформер (2-в-1) на базе Windows. По сути, это 12,4-дюймовое устройство с дополнительной клавиатурой, которая может превратить его в ультрапортативный лэптоп.

Xiaomi выпустила планшет 2-в-1
Фото: ferra.ruferra.ru

Устройство назвали XiaomiBook S. Он оснащён процессором Snapdragon 8cx Gen 2, который изготовлен по 7-нм техпроцессу. Чипсет вышел в одном поколении со Snapdragon 865.

12,4-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Компания обещает яркость 500 нит. Корпус планшета изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, имеет толщину 8,95 мм и весит всего 720 г.

У ноутбука есть порты USB-C, разъём для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора не указана, но, по официальным данным, устройство будет работать 13,4 часа при обычном использовании. Поддерживается зарядка мощностью 65 Вт.

Цена XiaomiBook S 12.4” составляет 700 евро. Чехол-клавиатура оценён в 150 евро.

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