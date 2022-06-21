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1 час назад

Мнение: SSD скоро подешевеют

Мария Иванова

Фирма TrendForce, специализирующаяся на аналитике рынков компьютерного железа, опубликовала прогноз по глобальному обороту флеш-памяти на третий квартал 2022 года. Специалисты компании считают, что цены на твердотельные накопители (SSD) либо останутся на прежнем уровне, либо слегка снизятся.

Мнение: SSD скоро подешевеют
Фото: ReutersReuters

TrendForce полагает, что ближе к осени (июль-сентябрь) на рынке возникнет перенасыщение, вызванное пандемией, ростом инфляции и непростой геополитической ситуацией — эти факторы уже повлияли на сокращение продаж смартфонов и другой техники, которая использует твердотельные накопители. На этом фоне эксперты предсказывают, что цены на потребительские SSD снизятся на 3-8%.

В то же время в прогнозе отмечается, что спрос в корпоративном сегменте держится на стабильной отметке, в связи с чем цены на оборудование для дата-центров как минимум не поменяются.

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