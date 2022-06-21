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42 минуты назад

НАСА после прерывания коррекции орбиты МКС отложило отстыковку Cygnus

Lenta.ru

НАСА после того как прервало попытку коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus, отложило его отстыковку от станции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

NASA отложило отстыковку Cygnus
Фото: роскосмос роскосмос

Отмечается, что Центр управления полетами в Хьюстоне (Соединенные Штаты) предупредил экипаж МКС о том, что НАСA и корпорация Northrop Grumman наметили на 25 июня еще одну попытку поднять орбиту станции при помощи Cygnus. В результате этого дата отстыковки грузового космического корабля от МКС может сдвинуться с 23 на 28 июня.

В июне генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которых хватит только для двух пусков Cygnus к МКС.

В том же месяце НАСА прервало коррекцию орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями Cygnus.

В феврале издание SpaceNews заметило, что Cygnus может стать альтернативой российскому грузовому космическому кораблю «Прогресс МС» в случае необходимости коррекции орбиты МКС.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ЦУП,Роскосмос,NASA,
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