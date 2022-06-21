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1 час назад

Tele2 поднял цены на некоторые тарифы в два раза

Ferra.ru

URA.RU сообщил, что абоненты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости тарифов. С 5 июля безлимитные тарифы будут стоить почти в два раза больше.

Tele2 поднял некоторые тарифы в два раза
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пользователи поделились скриншотами, из которых следует, что с 5 июля плата за безлимитные тарифы составит 750 рублей вместо 450 рублей. Как пишет компания, другие параметры останутся прежними. Изменения вступят в силу в день очередного списания средств.

Пользователи выражают недовольство происходящим. Они пишут, что изначально подключали тариф за 350 рублей, затем он подорожал до 450 рублей, а теперь и вовсе до 750. Tele2 пока ситуацию никак не прокомментировала.

Вчера стало известно, что мобильные операторы России начали брать плату за подключение SIM-карты. Tele2 введёт эту практику с 1 августа.

Наука и техника,Tele2,
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