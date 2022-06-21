Tele2 поднял некоторые тарифы в два раза

URA.RU сообщил, что абоненты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости тарифов. С 5 июля безлимитные тарифы будут стоить почти в два раза больше.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пользователи поделились скриншотами, из которых следует, что с 5 июля плата за безлимитные тарифы составит 750 рублей вместо 450 рублей. Как пишет компания, другие параметры останутся прежними. Изменения вступят в силу в день очередного списания средств.

Пользователи выражают недовольство происходящим. Они пишут, что изначально подключали тариф за 350 рублей, затем он подорожал до 450 рублей, а теперь и вовсе до 750. Tele2 пока ситуацию никак не прокомментировала.